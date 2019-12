Mit Gottesdiensten in vielen großen Bischofskirchen ist ein neuer Reformdialog der katholischen Kirche in Deutschland eröffnet worden.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, und die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Kortmann, entzündeten im Münchner Liebfrauendom gemeinsam eine Synodalkerze. Kardinal Marx sagte in seiner Predigt, es gehe darum, aufeinander zu hören und auch bei unterschiedlichen Meinungen zur Einmütigkeit zu finden.



Mit dem Synodalen Weg wollen die Bischöfe und das ZdK über die Zukunft kirchlichen Lebens in Deutschland beraten. Ein Ziel ist es, nach dem Missbrauchsskandal verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Schwerpunktthemen sind die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche. Die erste Synodalversammlung beginnt am 30. Januar in Frankfurt. Diese soll wie alle anderen Beratungen live im Internet übertragen werden.