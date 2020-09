Die katholische Kirche in Deutschland hat ihre Beratungen über einen Reformprozess fortgesetzt.

Die Vollversammlung war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden, nun wird der sogenannte Synodale Weg mit fünf Regionalkonferenzen weiter geführt.

In Frankfurt am Main, Berlin, München, Dortmund und Ludwigshafen diskutieren die Delegierten unter anderem über die Frauenbeteiligung in kirchlichen Diensten sowie die katholische Sexuallehre.



Im Vorfeld beklagte der Regensburger Bischof Voderholzer in einem offenen Brief ein fehlendes theologisches Niveau. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, betonte, bei der angestrebten Reform sei die Frauenfrage entscheidend. Die Diskussion darüber sei in der Kirche lange unterdrückt worden.