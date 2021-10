Der katholische Reformprozess "Synodaler Weg" soll verlängert

Nach den Worten des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, ist eine weitere Versammlung für Anfang 2023 vorgesehen. Dies sei nötig angesichts der Fülle von Reformvorschlägen, sagte Bätzing in Frankfurt am Main. Dort geht heute die zweie Synodalversammlung zu Ende. Bei dem Treffen hatte ein Grundsatzpapier eine große Mehrheit unter den Delegierten gefunden, in dem für eine größere Macht- und Gewaltenteilung in der katholischen Kirche plädiert wird. Vorgeschlagen wird unter anderem, dass Laien an der Berufung von Bischöfen beteiligt und Frauen zu Weiheämtern zugelassen werden. Die Beschlüsse des Synodalen Wegs haben in der Kirche keine Rechtswirkung.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.