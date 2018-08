Die Römisch-Katholische Kirche hat ihre offizielle Haltung zur Todesstrafe geändert.

War sie nach bisheriger Lehre bei schweren Verbrechen geduldet, so nahm der Vatikan das Verbot heute offiziell in den Katechismus der katholischen Kirche auf. Papst Franziskus betonte, die Todesstrafe verstoße gegen die Menschenwürde und sei deshalb nicht hinnehmbar. Die Kirche müsse sich entschlossen für ihre Abschaffung überall in der Welt einsetzen.



Im offiziellen Katechismus hieß es bislang, die Todesstrafe sei gerechtfertigt, wenn es keinen anderen Weg gebe, das Leben von Menschen wirksam gegen einen ungerechten Angreifer zu verteidigen. Gegen diese Auffassung hatte sich Franziskus bereits vor Jahren ausgesprochen.