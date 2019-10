Im Vatikan beginnt am Vormittag die sogenannte "Amazonas-Synode".

Drei Wochen lang wollen katholische Bischöfe aus Südamerika und anderen Teilen der Welt mit Ordensleuten und Experten unter anderem über die Umweltzerstörung im Amazonasgebiet beraten. Zudem geht es auch um Fragen, die die katholische Kirche in der Region besonders betreffen.



Wegen des Priestermangels am Amazonas steht eine mögliche Öffnung des Amtes für indigene Familienväter zur Debatte. Konservative Kleriker sehen darin einen Schritt zur Abschaffung des Zölibats und einen Angriff auf die Grundfesten der Kirche. Brasiliens Präsident Bolsonaro wiederum wirft der katholischen Kirche vor, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. Deutschland ist mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, bei der Amazonas-Synode vertreten.