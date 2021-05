In Deutschland segnen katholische Priester in diesen Tagen alle liebenden Paare - und protestieren damit gegen eine Verlautbarung der Glaubenskonkregation im Vatikan, wonach die Segnung homosexueller Paare verboten sein soll. Pfarrer Armin Nagel aus Konstanz nannte die Verlautbarung im Dlf ein "No Go".

Er könne doch Menschen, die sich die Treue versprochen hätten, den Segen nicht verwehren, sagte Nagel im Deutschlandfunk (Audio-Link). "Das geht gegen mein Gewissen." Nagel wird deshalb heute Abend einen Gottesdienst feiern, in dem angemeldete Paare egal welcher sexuellen Ausrichtung den Segen empfangen können.



Nagel verteidigte die Aktion, die unter dem Hashtag #liebegewinnt läuft, gegen Kritik des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing. Dieser hatte den teilnehmenden Priestern vorgeworfen, Gottesdienste zu politisieren. Nagel verwies auf eine hohe Zahl an Kirchenaustritten, die seit der Verlautbarung der Glaubenskongregation bei ihm auf dem Schreibtisch gelandet seien. "Die Leute laufen uns weg", warnte Nagel. Die Kirche dürfe nicht immer alles auf die lange Bank schieben.



Die Glaubenskongregation im Vatikan hatte ihr Nein zu Segnungsgottesdiensten für homosexuelle Paare Mitte März formuliert. In einem Schreiben hieß es damals, die Kirche habe keine Vollmacht, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu segnen. Diese Verbindungen entsprächen nicht dem göttlichen Willen.

