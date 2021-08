Der Vatikan hat einen emeritierten polnischen Erzbischof bestraft, dem im Zusammenhang mit sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Geistliche Vertuschung vorgeworfen wird.

Der 85-jährige Marian Golebiewski, langjähriger Erzbischof von Wroclaw, soll künftig ein "Leben im Geist von Buße und Gebet" führen und darf sich nicht mehr an öffentlichen Feiern beteiligen, wie die zuständige Erzdiözese mitteilte. Nach der Anordnung des Vatikans muss Golebiewski außerdem eine "angemessene Summe Geld" an die Sankt-Josef-Stiftung zahlen, die von der polnischen Bischofskonferenz zur Unterstützung von Opfern sexuellen Missbrauchs gegründet wurde.



In den vergangenen Monaten hat der Vatikan mehrere polnische Bischöfe bestraft, weil sie Hinweise auf sexuellen Missbrauch vernachlässigt hatten.