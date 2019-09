Der Vatikan lehnt die geplanten Reformen der Katholischen Kirche in Deutschland ab.

Die deutsche Teilkirche könne nicht über Themen wie die Position von Frauen entscheiden, weil diese die ganze Weltkirche beträfen, heißt es in einem Gutachten des "Päpstlichen Rats der Gesetzes-Texte". Schließlich sei die Katholische Kirche nicht demokratisch strukturiert, sondern die Entscheidungen würden letztlich von den Bischöfen getroffen.



Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Kopp, wies darauf hin, dass sich der Päpstliche Rat auf einen Satzungsentwurf beziehe, der nicht mehr aktuell sei. In allen wichtigen Fragen sei auch bei der deutschen katholischen Kirche allein das Votum der Bischöfe ausschlaggebend.



Hintergrund des geplanten Reformprozesses ist der Missbrauchsskandal, durch den die Kirche bei vielen Gläubigen Vertrauen verloren hat. Themen sind etwa der Umgang der Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral, die Ehelosigkeit von Priestern und die Position der Frauen in der Kirche.