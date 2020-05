Der Primas der katholischen Kirche in Polen, Erzbischof Polak, hat den Vatikan gebeten, Missbrauchsvorwürfe gegen polnische Geistliche zu untersuchen.

Anlass ist die Dokumentation eines Journalisten, die bei YouTube gezeigt wurde. Sie handelt von zwei Brüdern, die angeben, in ihrer Jugend von einem Priester sexuell missbraucht worden zu sein. In der Dokumentation heißt es, der heutige Bischof von Kalisz, Janiak, habe diese und weitere Missbrauchstaten gedeckt.



Primas Polak verurteilte sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch Geistliche. Er werde nicht zulassen, dass solche Verbrechen vertuscht würden.



Es wird erwartet, dass der Vatikan auf Polaks Betreiben einen Ermittler nach Polen schicken wird. Das Land gilt als strengkatholisch. In jüngster Zeit haben Berichte über sexuellen Missbrauch durch Geistliche das Vertrauen in die Kirche aber erschüttert.