Vor dem Hintergrund der durch Missbrauchsskandale ausgelösten Krise der katholischen Kirche reist der vatikanische Kardinalstaatssekretär Parolin heute nach Berlin.

Am Vormittag will der Staatssekretär von Papst Franziskus dort zunächst mit Bundeskanzlerin Merkel zusammenkommen. Anschließend ist ein Treffen mit Bundespräsident Steinmeier geplant. Am Abend feiert Kardinal Parolin einen Gottesdienst, an dem auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, teilnimmt.



Offizieller Anlass des Besuchs ist der hundertste Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl. Dieses Jubiläum stand bereits im vergangenen Jahr an, konnte wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht gefeiert werden. In den Gesprächen dürfte es aber auch um die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche in Deutschland gehen und um die Frage der Aufarbeitung.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.