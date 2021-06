Der vatikanische Kardinalstaatssekretär Parolin hat bei seinem heutigen Besuch in Berlin den synodalen Weg kritisiert.

In einem Gottesdienst am Abend sagte der Kardinal, bei einer Synode müsse die Versuchung überwunden werden, "dass sich das Miteinander auf nur einen bestimmten Teil reduziert, so relevant und bedeutsam er auch sei". Er mahnte zum Gehorsam gegenüber Papst Franziskus.



Der synodale Weg ist ein Reformdialog in der katholischen Kirche in Deutschland. Darin geht es um die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche.



Vor dem Gottesdienst traf der Kardinalstaatssekretär Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier. Offizieller Anlass des Besuchs ist der hundertste Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.