In Panama ist der Weltjugendtag der katholischen Kirche eröffnet worden.

Der Erzbischof des Landes, Ulloa Mendieta, hielt zum Auftakt in Panama-Stadt eine Messe vor zehntausenden Gläubigen. Er prangerte in seiner Predigt die Perspektivlosigkeit vieler Menschen in Lateinamerika an.



Insgesamt werden zu der sechstägigen Veranstaltung 150.000 Teilnehmer erwartet. Höhepunkt ist der Abschlussgottesdienst mit Papst Franziskus. Er soll morgen in Panama eintreffen. Weltjugendtage finden alle zwei bis drei Jahre an wechselnden Orten statt.