Die Initiative "Wir sind Kirche" regt eine Aufspaltung des Erzbistums Köln an.

Im Deutschlandfunk sagte [Audio] ihr Sprecher, Christian Weisner, vor dem Hintergrund der aktuellen Krise, man könne dann wieder kleinere Bistümer bilden, die näher bei den Menschen seien. Statt Gemeinden zusammenzulegen, benötige die Erzdiözese nun mehr seelsorgerliche Nähe. Er verwies auf Italien, wo es mehrere kleine Diözesen gebe, in denen mehr seelsorgerliche Nähe zu finden sei. Deutschlands mitgliederstärkste Diözese in und um Köln sei eines der reichsten Bistümer weltweit, führte Weisner aus. Im Fall einer Aufteilung des Erzbistums Köln in kleinere Einheiten könne der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) als finanzieller Trägerverein im Hintergrund wirken.



Im Erzbistum Köln hat vor allem die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen zu einer Vertrauenskrise geführt. Debatten gab es in den vergangenen Monaten auch wegen der Pläne von Erzbischof, Kardinal Woelki, 50 bis 60 Großpfarreien zu bilden. Wegen zunehmender Kritik ließ Papst Franziskus im Juni die Situation im Erzbistum untersuchen. Woelki habe "große Fehler" in der Kommunikation gemacht, aber keine Verbrechen vertuschen wollen, lautete das Ergebnis. Der Erzbischof darf im Amt bleiben und befindet sich seit Kurzem in einer Auszeit bis Anfang März. Bis dahin leitet Weihbischof Rolf Steinhäuser als Apostolischer Administrator die Erzdiözese.



"Wir sind Kirche" ist eine internationale katholische Reformbewegung. In Deutschland gib sie als ihren offiziellen Gründungstag den 27. Januar 1996 an. Der Grundstein wurde allerdings schon knapp ein halbes Jahr früher mit dem Start des Kirchenvolksbegehrens für Reformen in der katholischen Kirche am 16. September gelegt, das bis zum 12. November des Jahres mehr als 1,8 Millionen Menschen in Deutschland unterschrieben. Zu den Erstunterzeichnern gehörten der Theologe Hans Küng, Sportreporter Dieter Kürten und die damals amtierende Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth. Die fünf Forderungen der Bewegung umfassen - damals wie heute - den Abbau klerikaler Machtstrukturen, die Öffnung des Priesteramtes für Frauen, die Abschaffung des Eheverbotes für Priester (Pflicht-Zölibat), eine "menschenfreundliche Sexualmoral" und den Punkt "Frohbotschaft statt Drohbotschaft".