Der Kölner Erzbischof Woelki hat angekündigt, nach der Vorstellung eines nächsten Gutachtens zum Missbrauchsskandal Führungskräfte der katholischen Kirche gegebenenfalls vorläufig von ihren Aufgaben zu entbinden.

Am 18. März, dem Tag der geplanten Präsentation der Untersuchung, würden Verantwortlichkeiten klar benannt, sagte Woelki dem Sender "Domradio". Sofern es ihn selbst betreffe, habe er bereits erklärt, dass er sich den Ergebnissen der Untersuchung stellen werde, fügte der Kardinal hinzu. Woelki hatte die Veröffentlichung einer ersten Untersuchung zu den Missbrauchsfällen verhindert. Als Reaktion darauf gab es in seinem Bistum zuletzt eine regelrechte Welle an Kirchenaustritten.

