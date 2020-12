Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche in Deutschland können ab Januar höhere Zahlungen erhalten.

Wie ein Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz mitteilte, tritt zum Jahreswechsel ein neues Anerkennungsverfahren in Kraft. Die Entscheidung zur Leistungshöhe werde künftig durch eine unabhängige Kommission getroffen, hieß es weiter. Die sieben Mitglieder handelten weisungsunabhängig und seien keine Bediensteten der katholischen Kirche.



Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hatte im November die neue Verfahrensordnung beschlossen. Demnach orientieren sich die Zahlungen künftig an Urteilen staatlicher Gerichte. Daraus ergibt sich ein Leistungsrahmen von bis zu 50.000 Euro. Zusätzlich können Betroffene Kosten für Therapie- oder Paarberatung erstattet bekommen. Bisher erhalten Geschädigte durchschnittlich eine Zahlung von 5.000 Euro, in Härtefällen auch mehr.

29.12.2020