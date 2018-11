Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken hat die 27 Bistümer aufgerufen, einheitlich gegen sexuellen Missbrauch vorzugehen.

Dabei sollten sie sich an den Bistümer orientieren, die schon jetzt die höchsten Standards hätten, sagte ZdK-Präsident Sternberg im WDR. So sollten alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter regelmäßig an Präventionsschulungen teilnehmen. Außerdem müssten alle Betreuer von Kindern und Jugendlichen regelmäßig ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Das ZdK, das höchste repräsentative Gremium der katholischen Laien, beschäftigt sich heute bei seiner Vollversammlung in Bonn mit dem Thema.



Die Deutsche Bischofskonferenz hatte im September eine Studie über sexuellen Missbrauch von Kirchenmännern an Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Zwischen 1946 und 2014 sollen mindestens 1670 katholische Geistliche fast 3.700 meist männliche Minderjährige missbraucht haben.