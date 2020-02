Papst Franziskus will die Zölibatspflicht für katholische Priester nicht lockern. In einem heute veröffentlichten Lehrschreiben geht er auf eine entsprechende Empfehlung der Amazonas-Synode nicht ein. Weiheämter für Frauen zu öffnen, lehnt Franziskus ab. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist - wie auch die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands - enttäuscht.

Auf der Amazonas-Synode im Oktober hatten sich die im Vatikan versammelten Bischöfe dafür ausgesprochen, in Ausnahmefällen verheiratete Ständige Diakone zu Priestern zu weihen. Zu dieser Empfehlung äußerte sich Franziskus in seinem heute veröffentlichten Schreiben "Geliebtes Amazonien" nicht explizit. Stattdessen rief er die Bischöfe zu Gebeten dafür auf, dass mehr Menschen den Priesterberuf ergreifen. Außerdem bat er sie, Missionare in das Regenwaldgebiet zu entsenden, in dem Katholiken oftmals monatelang keinen Gottesdienst feiern können, weil es dort keine Geistlichen gibt.



In dem Dokument lehnt Franziskus zudem Weiheämter für Frauen - etwa als Diakoninnen - ab. Diese Forderung war bei einem internationalen Bischofstreffen im Herbst mehrfach erhoben worden.



Der Papst äußerte sich auch zur Situation der Menschen in der Amazonas-Region. Er warf internationalen Unternehmen vor, "Verbrechen" an der Umwelt und den Amazonas-Völkern zu begehen.

Geteiltes Echo

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands nannte das Papstschreiben zur Amazonas-Synode enttäuschend. Es sei ein herber Schlag für alle Frauen, die auf ein starkes Signal zur Gleichberechtigung in der katholischen Kirche gehofft hätten. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, erklärte, leider finde der Papst nicht den Mut dazu, echte Reformen umzusetzen.



Es gab aber auch zustimmende Äußerungen zu dem Schreiben. Der Wiener Kardinal Schönborn sprach von einem grundsätzlichen Ja des Papstes zu den Ergebnissen der Amazonas-Synode, "ohne gleich diese Ergebnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen". Diese Beschlüsse könnten weiter reifen, geöffnete Türen seien nicht wieder geschlossen worden, sagte Schönborn der Presseagentur Kathpress.



Der Hauptgeschäftsführer des deutschen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, Heinz, meinte, Franziskus habe den Weg freigemacht, um überkommene klerikale und zentralistische Strukturen zu überwinden. Zugleich räumte Heinz ein, bei der Frage nach den Zugangsvoraussetzungen zum Priesteramt und in Bezug auf die Rolle der Frauen in der Kirche habe er deutlichere Worte erwartet.