Der Vorsitzende des Diözesanrats, Kurzbach, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", die Gemeinden müssten jetzt zu der Frage gehört werden, ob es noch eine Zukunft mit Woelki geben könne. Kurzbach verwies auf den jüngsten Beschluss der Synodalversammlung in Frankfurt am Main, wonach die Gläubigen an der Berufung eines Bischofs beteiligt werden sollen. Diese mutige Entscheidung könne in Köln sofort konkret werden, meinte Kurzbach.

Woelki befindet sich derzeit in einer mit dem Papst vereinbarten fünfmonatigen Auszeit, die am 2. März endet. Das Verhältnis zwischen ihm und den wichtigsten Gremien des Erzbistums gilt als zerrüttet. Umstritten ist vor allem sein Vorgehen bei der Aufarbeitung der vielen Missbrauchsfälle. Zuletzt hatte sich bereits der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, skeptisch über einen Neuanfang mit Woelki in Köln geäußert.

