Am Anfang steht das Organisatorische: In der ersten Runde des Reformdialogs zur Zukunft der katholischen Kirche hat sich die Synodalversammlung zunächst einmal auf die Zusammensetzung der vier Arbeitsgruppen geeinigt. Diese sind wichtig für die weitere Arbeit: Die sogenannten Foren sollen die inhaltlichen Vorarbeiten für die künftigen Beschlüsse der rund 230 Delegierten liefern.

Es geht um vier Themen: Macht, Sexuallehre, Frauen und priesterliche Lebensform. Jeder Gruppe gehören 35 Mitglieder an. Geleitet werden sie von einem Tandem: einen Vertreter bestimmte die Deutsche Bischofskonferenz, einen das Zentralkomitee der deutschen Katholiken.



Der Sekretär der Bischofskonferenz, Pater Langendörfer, betonte in Frankfurt am Main, bei der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen seien eine Reihe von Kriterien beachtet worden. So sei eine möglichst große inhaltliche Vielfalt und viel theologischer Sachverstand angestrebt worden ebenso wie ein Ausgleich zwischen Frauen und Männern, Ost- und Westdeutschen sowie eine Beteiligung jüngerer Menschen.

Kritik von konservativen Bischöfen

Abgelehnt hatte die Vollversammlung einen Vorschlag konservativer Bischöfe um den Kölner Kardinal Woelki, in den Foren eine Sperrminorität einzuführen. Stattdessen wurde das Stimmrecht der Frauen aufgewertet. Auf Antrag muss künftig auch eine Mehrheit der Frauen für einen Beschluss stimmen, damit dieser als angenommen gilt.



Woelki reagierte mit Kritik auf die Entscheidung. Die hierarchische Verfasstheit der Kirche werde durch das Forum in Frage gestellt, sagte er dem Portal "domradio.de". Durch die Synodalversammlung sei quasi ein protestantisches Kirchenparlament ins Werk gesetzt worden.

Sternberg: Laien müssen mitbestimmen

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, wies dies zum Abschluss der Synodalversammlung zurück. Er sagte: "Will man Synodalität oder will man eine Hierarchie des 19. Jahrhunderts konservieren?" Nach seinem Verständnis müssten Laien mitbestimmen. Sternberg sagte, auf der Versammlung habe sich ein neues und anderes Bild der Kirche gezeigt. Dieses sei "zeitgerechter".



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, sagte, er sei zuversichtlich, was den Fortgang des begonnenen Reformdialogs angehe. Man dürfe nach dem ersten Treffen aber noch keine Lösung für alle Probleme der Kirchen erwarten.

Forderung nach veränderten Sexualmoral

Ein Thema der ersten Synodalversammlung war die kirchliche Sexualmoral. Der Hamburger Erzbischof Heße distanzierte sich von der geltenden kirchlichen Lehre zur Homosexualität und forderte neue Wege. Er sagte, die Formulierung des katholischen Katechismus, wonach man homosexuellen Menschen mit Respekt begegnen müsse, enthalte eine Perspektive von oben herab und entspreche nicht einer Begegnung auf Augenhöhe. Heße kritisierte auch, dass die katholische Kirche bislang homosexuell veranlagten Menschen nahelege, sexuell enthaltsam zu leben.



Der Limburger Bischof Bätzing sprach von einer großen Kluft zwischen gelebten sexuellen Beziehungen und geglaubter Lehre. Die Sexuallehre der Kirche werde eher als Verbotsmoral denn als echtes Orientierungswissen wahrgenommen. Bätzing ergänzte, die Gräben müssten überbrückt werden mit einer Weitung, Öffnung und Veränderung der Lehre.



Der Synodale Weg soll die Kirche aus der Krise führen. Der am Donnerstag gestartete Prozess wurde von der Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee initiiert und dauert zwei Jahre. Beschlüsse werden frühestens im Herbst erwartet.