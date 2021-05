222 Kinder- und Jugendbuchautoren kritisieren in einem Offenen Brief die Entscheidung der Deutschen Bischofskonferenz, in diesem Jahr keinen Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis zu verleihen.

Zugleich fordern sie die Bischöfe auf, ihre Entscheidung "noch einmal zu überdenken und der Empfehlung der Jury zu folgen". Nominiert war der Roman "Papierklavier" von Elisabeth Steinkellner. Darin geht es um das Leben der 16-jährigen Maia, in deren Freundeskreis es eine Person gibt, die Transgender ist.



Das Buch hatte nach Auffassung der Deutschen Bischofskonferenz nicht den Statuten entspricht. Die Nominierung war durch die Jury des Preises erfolgt. Diese besteht aus drei Männern und sieben Frauen, teils aus dem direkten, teils aus dem weitläufigeren Umfeld der katholischen Kirche.



Zu den Unterzeichnern des offenen Briefs gehören bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Kirsten Boie, Paul Maar und Nora Gomringer, außerdem frühere Preisträgerinnen wie Jutta Bauer (2002) und Tamara Bach (2013). Auch der Arbeitskreis für Jugendliteratur und die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen kritisierten die Entscheidung als einen "Akt der Bevormundung".



Ein Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz nannte die Absage dagegen einen normalen Vorgang. Vor einigen Jahren habe es schon einmal keine Preisverleihung gegeben. Mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis zeichnet die DBK deutschsprachige Bücher aus, "die beispielhaft und altersgemäß religiöse Erfahrungen vermitteln, Glaubenswissen erschließen und christliche Lebenshaltungen verdeutlichen".