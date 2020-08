Die Berliner Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Lompscher, hat ihren Rücktritt erklärt.

Die Linken-Politikerin begründete den Schritt mit Fehlern bei der Abrechnung von Bezügen aus ihrer Verwaltungsrats- und Aufsichtsratstätigkeit. Sie schrieb in einer Mitteilung, eine Überprüfung ihrer Steuererklärung habe ergeben, dass diese Einnahmen in den Jahren 2017 und 2018 nicht steuerlich geltend gemacht worden seien.



Lompscher sprach von einem schweren persönlichen Fehler, der ihr weiteres Handeln als Senatorin dauerhaft überschatten würde, wenn sie Senatorin bliebe. Die 58-Jährige gilt als eine der entschiedensten Verfechterinnen des Berliner Mietendeckels. In dieser Rolle genoss sie zuletzt auch bundesweit Aufmerksamkeit.