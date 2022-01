Der emeritierte Papst Benedikt XVI.. (imago / Sven Simon)

Als damaliger Münchner Erzbischof in den 70er und 80er Jahren soll er laut einem Rechtsgutachten einen Priester geschützt haben, der sexuelle Gewalt an Kindern verübt hat. Der Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch, Katsch, sagte im Deutschlandfunk , Benedikt sei "Komplize eines Serientäters" geworden. Katsch hielt ihm Opfervergessenheit vor. Er habe die Interessen des Klerikers höher bewertet als den Schutz der Betroffenen. Ähnlich äußerten sich andere Opfervertreter. Sie warfen der Katholischen Kirche "kalten Pragmatismus" und Empathielosigkeit vor. Über Jahrzehnte sei ein - Zitat - "herzloser, konsequenter Institutionenschutz" praktiziert worden, hieß es. Benedikt XVI. ließ über seinen Privatsekretär seine Scham ausdrücken. Zu den konkreten Vorwürfen äußert er sich noch nicht.

In dem Gutachten über fast 2.000 Seiten kommen Juristinnen und Juristen zu dem Schluss, er und andere führende Kirchenmänner in mehreren Fällen nichts gegen den Missbrauch unternommen haben. Die Untersuchung war von einer Kanzlei im Auftrag der Kirche erfolgt. Auch der amtierende Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, wird in dem Gutachten belastet.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.