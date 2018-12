Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat nach dem UNO-Klimagipfel in Polen dazu aufgerufen, den Klimaschutz mehr in den Vordergrund zu stellen.

Es sei zwar positiv, dass es in Kattowitz überhaupt ein Ergebnis gegeben habe, aber es reiche nicht aus, den Klimawandel zu stoppen, sagte der CDU-Politiker der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Deutschland brauche einen neuen Anlauf durch Politik und Wirtschaft, sagte Altmaier. Sonst versündige man sich an der Zukunft der jungen Generation. Richtig gemacht, könne Klimaschutz mehr Arbeitsplätze schaffen, als er koste, meinte Altmaier.



Der Klimagipfel hatte ein Regelwerk beschlossen, das die Erderwärmung und ihre Folgen bremsen soll. Das Dokument legt unter anderem fest, dass ab 2024 alle Länder regelmäßig berichten müssen, wie viele Treibhausgase sie ausstoßen und was sie dagegen tun. Ziel ist, die Erderwärmung auf unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.