Internationale Wissenschaftler und religiöse Würdenträger haben bei der UNO-Konferenz im polnischen Kattowitz zur Rettung des Weltklimas aufgerufen.

Um eine radikale Krise zu verhindern, bleibe nicht mehr viel Zeit, heißt es in einem heute veröffentlichten Memorandum. Darin wird hervorgehoben, dass der Klimawandel schnell fortschreite und vor allem durch den Menschen verursacht werde. Der immense historische Nutzen fossiler Energieträger drohe sich in einen regelrechten Fluch für die Zivilisation zu verkehren, warnten die Unterzeichner des Papiers. Schon jetzt litten Milliarden Menschen unter der Zunahme von Wetterextremen wie Hitzewellen und Überschwemmungen.



Heute wurde in Kattowitz auch der aktuelle Weltklima-Index veröffentlicht. Danach ist Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um fünf Plätze abgerutscht. Beim Klimaschutz belegt die Bundesrepublik jetzt Rang 27.