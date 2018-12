Die Weltbank will den Entwicklungsländern zur Bekämpfung des Klimawandels rund 200 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen.

Das Geld werde von 2021 bis 2025 fließen, teilte die Organisation zum Auftakt der 24. UNO-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz mit. Die Summe entspreche einer Verdoppelung im Vergleich zur derzeitigen Finanzierungsperiode. Damit sende man ein wichtiges Signal an die internationale Gemeinschaft, ihre Finanzmittel ebenfalls zu erhöhen. Bundesumweltministerin Schulze appellierte in der "Süddeutschen Zeitung" an die Staatsgemeinschaft, sich nicht davon beirren lassen, wenn sich große Länder wie die USA oder Brasilien Vom Kampf gegen den Klimawandel abwendeten. Diese Staaten würden irgendwann wiederkommen, sagte die SPD-Politikerin. Die Vernunft lasse sich nicht dauerhaft aufhalten.



In Kattowitz arbeiten ab heute Vertreter von rund 200 Staaten zwei Wochen lang an der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Die internationale Gemeinschaft hatte vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad zu begrenzen. - In Brüssel demonstrierten gestern rund 65.000 Menschen für wirksame Maßnahmen gegen die Erderwärmung.