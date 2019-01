Im fusionierten Warenhauskonzern aus Karstadt und Kaufhof werden 2.600 Arbeitsplätze abgebaut. Außerdem will Kaufhof aus dem Flächentarifvertrag aussteigen. Kritik kommt von den Gewerkschaften.

Wie das Unternehmen mitteilte, fallen 1.600 Vollzeitstellen in den Filialen der Marke Galeria Kaufhof weg. Dort wird zudem ein neuer und eigenständiger Tarifvertrag angestrebt. 1.000 weitere Arbeitsplätze werden im Zuge einer Verlegung von Führungs- und Verwaltungsaufgaben von dem bisherigen Kaufhof-Hauptsitz in Köln nach Essen gestrichen, wo die nun federführende Karstadt-Zentrale sitzt.

"Einschnitte unvermeidlich"

Konzernchef Fanderl betonte, harte Einschnitte beim Kaufhof seien unvermeidlich. In seiner bisherigen Form sei Kaufhof langfristig nicht überlebensfähig. Eine Schließung von Filialen ist den Angaben zufolge bis auf Weiteres nicht geplant. An Standorten, an denen beide Marken präsent seien, solle es jeweils ein unterschiedliches Warenangebot geben. Doppelstandorte böten "besondere Chancen zur Schwerpunktbildung und Differenzierung", betonte das Unternehmen.

Kritik der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft Verdi nannte den Sanierungsplan untragbar und kündigte heftigen Widerstand gegen die Konzernpläne an. Es sei nicht hinnehmbar, dass der Konzern sich allein auf dem Rücken der Beschäftigten gesundstoßen wolle.



Verdi werde "um die Arbeitsplätze kämpfen", sagte Bundesvorstandsmitglied Nutzenberger. Die Tarifkommissionen von Kaufhof und Karstadt würden sich zeitnah treffen und über Aktivitäten beraten.