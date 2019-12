Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für heute zu Streiks bei der Kaufhauskette Galeria Karstadt aufgerufen.

Beschäftigte in bundesweit 68 Filialen von Kaufhof sowie in 16 Filialen von Karstadt Sports und einigen weiteren von Karstadt Feinkost würden die Arbeit niederlegen, kündigte Verdi an. Die Gewerkschaft fordert eine Rückkehr in den Flächentarifvertrag des Einzelhandels und Sicherheit für die Arbeitsplätze. Die Tarifverhandlungen sind für heute und morgen angesetzt.