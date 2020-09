Die Corona-Krise hat die deutschen Autohersteller und Zulieferer schwer getroffen. Bundeskanzlerin Merkel berät am Abend mit Branchenvertretern über Zukunftsfragen wie autonomes Fahren – aber es geht abermals wohl auch um Kaufprämien für Verbrenner. Doch es gibt auch grundlegende Kritik am Format eines "Autogipfels".

Wir haben wesentliche Forderungen und Hintergründe zusammengestellt.

Was ist der Autogipfel?

Die "Konzertierte Aktion Mobilität", kurz der Autogipfel, wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Dabei lädt die Bundesregierung Vertreter aus Politik, Autoindustrie, Gewerkschaften sowie Betriebsräte zu gemeinsamen Gesprächen ins Kanzleramt ein – aufgrund der Corona-Pandemie diesmal per Videokonferenz. Das letzte Treffen dieser Art, auf dem ursprünglich eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor zur Diskussion stand, war nach breiter Kritik aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik im Juni abgesagt worden.



Das Forum soll auch genutzt werden, um branchenübergreifende Zukunftsthemen wie alternative Antriebstechnologien, Digitalisierung und autonomes Fahren zu diskutieren. Dass der Autogipfel bereits 2019 ins Leben gerufen wurde, zeigt, wie sehr die deutsche Schlüsselindustrie schon vor der Corona-Pandemie in einer Krise steckte.

Inwiefern steht das Format generell in der Kritik?

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future", die Deutsche Umwelthilfe und die Nicht-Regierungsorganisation Lobby-Control kritisierten die Treffen mit Branchenvertretern im Kanzleramt als "Autoklüngel-Gipfel". Dabei habe nur die mächtige Autolobby Zugang, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung zusammen mit vier weiteren NGOs. Gerade wenn es um die Folgen des Abgasskandals und der Klimakrise gehe, müssten auch Vertreter aus Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie anderen Verkehrsbranchen eingebunden werden.



Nach der Ansicht des Parteichefs der Linken, Riexinger, muss die Bundesregierung beim Autogipfel größer denken. Es sei klar, dass die Konzerne künftig nicht einfach genauso viele Autos produzieren könnten wie früher. Daher brauche es auch eine Förderung nachhaltiger Verkehrssysteme – diese stünde beim Autogipfel bislang jedoch nicht auf der Agenda.



Bereits am Vormittag versammelten sich Aktivisten von Greenpeace und anderen Umweltschutzorganisationen vor dem Kanzleramt, um gegen den Autogipfel zu protestieren. "Raus aus dem Verbrenner" und "Klimaschutz jetzt" forderten die Umweltschützer.

Welche Themen sollen heute diskutiert werden?

Zunächst sollte es beim heutigen Autogipfel im Kanzleramt vor allem um autonomes Fahren und Digitalisierung gehen. Doch auf Druck der Gewerkschaften und Bundesländer rückt jetzt auch die wirtschaftliche Lage der Unternehmen in den Fokus. Die Autoindustrie sei mit einem "Nachfrageschock" konfrontiert und ihre Rolle als "Wachstumslokomotive" der deutschen Wirtschaft falle aus, bilanziert das Institut der Wirtschaft. Es drohe ein "radikaler Stellenabbau".



Bundesverkehrsminister Scheuer forderte angesichts dessen weitere Hilfen für die deutschen Autobauer. Der CSU-Politiker sprach sich im Deutschlandfunk auch für eine Kaufprämie von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren aus. E-Autos seien in großen Mengen zurzeit kaum lieferbar. Deshalb sei es sinnvoll, alte Verbrenner gegen moderne auszutauschen. Ähnlich hatte sich zuvor auch Bayern Ministerpräsident Söder geäußert.



Bundeskanzlerin Merkel hatte allerdings bereits in der vergangenen Woche signalisiert, dass sie "keinen Ergänzungsbedarf" zum bereits beschlossenen Konjunkturprogramm sehe. Darin habe man schon die Forderungen der Automobil-Industrie berücksichtigt, "insbesondere durch die Mehrwertsteuer-Senkung". Ähnlich äußerte sich Bundesfinanzminister Scholz (SPD) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, in denen die Automobilindustrie ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, sprachen sich gegen eine Verbrenner-Prämie aus.



Die Kritik der Deutschen Umwelthilfe fällt besonders scharf aus: "Wir fordern, dass es für Plug-In Hybride sowie überdimensionierte CO2- und spritdurstige Fahrzeuge keine Prämien mehr geben darf!"



FDP-Chef Lindner kritisierte die Forderungen der CSU als "Corona-Sozialismus". Seine Partei sei gegen eine Kaufprämie als eine Subvention, die nur zu "Mitnahme-Effekten" einlade. Auch die Leiter führender Forschungsinstitute lehnen Staatshilfen in Form von Kaufprämien ab. Sie seien "kontraproduktiv und würden den Strukturwandel bremsen statt ihn zu fördern", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, dem "Handelsblatt".



Die SPD und die Gewerkschaften fordern einen teilstaatlichen Beteiligungsfonds, der vor allem den Zulieferern helfen kommen solle. Denn nach einer Umfrage des Verbands der Automobilindustrie erklärten rund 60 Prozent der Zulieferer, aufgrund der Corona-Krise Stellen streichen zu müssen. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Hofreiter, sagte der Deutschen Presse-Agentur, auch seine Partei würde den Vorschlag eines Beteiligungsfonds für Zulieferer mittragen. Allerdings müssten Fördermittel an Klimaschutzziele gekoppelt sein.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) will beim bereits beschlossenen Konjunkturpaket für die Branche in Höhe von zwei Milliarden Euro nicht nur die Hersteller, sondern vor allem auch die Zulieferer berücksichtigen. Die genaue Aufteilung der branchenspezifischen Hilfen wird der Minister beim Autogipfel präsentieren. Auch Forschungsgelder und Zuschüsse für Produktionsanlagen von E-Autos sollen nach Informationen des "Spiegels" darin enthalten sein. Fraglich ist, ob diese Hilfen ausreichen werden. Der bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) hat bereits Staatsunterstützung in Höhe von weiteren zehn Milliarden Euro gefordert.



Auch beim Thema Autonomes Fahren könnte es Diskussionsbedarf geben. Zwar ist bereits ein Gesetz formuliert, wie autonom oder teilautonom fahrende Autos künftig zugelassen werden sollen. Doch nach Medienberichten wird dies vom Bundesverkehrsministerium mit Verweis auf europarechtliche Bedenken blockiert. Eine ausführliche Einschätzung unseres DLF-Hauptstadtstudio-Korrespondenten, Theo Geers, zur Lage der Automobilbranche vor dem Autogipfel, finden Sie auch hier (Audiolink).