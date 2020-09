In Armenien ist nach Kämpfen in der aserbaidschanischen Region Berg-Karabach das Kriegsrecht verhängt worden.

Der armenische Regierungschef Paschinjan verkündete zudem eine Generalmobilmachung. Er reagierte damit auf neue schwere Gefechte zwischen armenischstämmigen Rebellen und der aserbaidschanischen Armee in Berg-Karabach mit mehreren Toten. Die Streitkräfte griffen Ziele in der Region aus der Luft an, darunter die Regionalhauptstadt Stepanakert. Die Aufständischen erklärten, zwei aserbaidschanische Armeehubschrauber abgeschossen zu haben. Beide Seiten machten sich gegenseitig für die neue Gewalt verantwortlich. Frankreich, Russland und die Türkei riefen zu einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten auf. EU-Ratspräsident Michel forderte beide Konfliktparteien auf Twitter auf, umgehend an den Verhandlungstisch zurückzukehren.



Armenien und Aserbaidschan befinden sich seit fast 30 Jahren im Konflikt um die Kaukasus-Region, die mehrheitlich von Armeniern bewohnt ist.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.