Die Opposition in der Südkaukasus-Republik Armenien lehnt Neuwahlen unter Beteiligung von Regierungschef Paschinjan ab.

Der Oppositionspolitiker Sagateljan von der Partei Armenische Revolutionäre erklärte auf Facebook, Voraussetzung für einen Wahlgang sei, dass sich der Ministerpräsident aus dem Amt zurückziehe. Der Ministerpräsident steht seit dem Ende der Gefechte in der Konfliktregion Berg-Karabach innenpolitisch unter Druck. Die Opposition und ihre Anhänger machen ihn für die militärische Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich und werfen ihm "Verrat" vor.



Paschinjan hatte vorgezogene Parlamentswahlen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt, ohne ein Datum für die Wahl zu nennen. Er klammere sich nicht an sein Amt, sei aber bereit, Armenien weiter zu führen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.