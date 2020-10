Im Konflikt um die Kaukasus-Region Berg-Karabach hat Aserbaidschan nach eigener Darstellung eine neue Offensive gestartet.

Demnach drangen Einheiten der Armee weiter in das von armenischen Kräften kontrollierte Gebiet vor und eroberten mehrere Dörfer. Das armenische Verteidigungsministerium berichtet von schweren Kämpfen im Süden von Berg-Karabach. Weil es fast keine unabhängigen Reporter in der Region gibt, sind die Meldungen kaum von dritter Seite zu bestätigen.



Parallel zu den Kämpfen finden in Genf Verhandlungen statt. Fotos zeigen die Außenminister Armeniens und Aserbaidschans bei einem Gespräch mit der "Minsker Gruppe" der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. In diesem Format vermitteln Russland, Frankreich und die USA.

