Die seit drei Tagen andauernden Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan weiten sich offenbar aus. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, auch Gebiete jenseits der umkämpften Region Berg-Karabach unter Beschuss zu nehmen.

Armeniens Außenministerium meldete den Tod eines Zivilisten in einem Ort Dutzende Kilometer entfernt von der eigentlichen Konfliktzone. Aserbaidschans Verteidigungsministerium erklärte, Armenien habe von dort aus aserbeidschanisches Gebiet beschossen. Die armenische Regierung wies das zurück.



Bundeskanzlerin Merkel forderte einen Waffenstillstand. Sie telefonierte nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin mit dem armenischen Ministerpräsidenten Paschinjan sowie dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten Alijew.

Menschen sollen in Frieden leben

Im Deutschlandfunk kommentierte unser Korrespondent Thielko Grieß zuletzt: "Ist Bergkarabach und der ewige Konflikt um diese Kaukasusregion ein Thema, gibt es keine schnellen, keine eindeutigen Urteile. Die seit mehr als einem Jahrhundert schwelende Krise kennt so viele Akteure, so viele Wendungen und Windungen, so viel Verantwortung und Schuld auf vielen Schultern, dass es sich verbietet, mit dem Finger in nur eine Richtung zu zeigen."

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.