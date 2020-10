Im Konflikt um die Kaukasusregion Berg-Karabach steigt nach Angaben aus Russland die Zahl der Opfer in der Zivilbevölkerung.

Außenminister Lawrow zeigte sich besorgt und forderte erneut eine Waffenruhe. Nach Angaben seines Ministeriums in Moskau sprach er darüber gestern Abend mit der armenischen Regierung.



Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig Kriegsverbrechen vor. Die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur werde gezielt unter Beschuss genommen, hieß es in Mitteilungen. Aserbaidschan zählte nach eigener Darstellung mehr als 20 getötete Zivilisten seit Beginn der Kämpfe. Die Kämpfe haben sich demach bereits weit über Berg-Karabach hinaus ausgeweitet. Die armenische Seite sprach von über 200 Toten, von denen der überwiegende Teil Soldaten gewesen seien. Die Angaben sind schwer überprüfbar, da es kaum unabhängige Beobachter in dem Konfliktgebiet gibt.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.