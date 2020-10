Bundesaußenminister Maas hat Aserbaidschan dazu aufgerufen, einer Waffenruhe in Berg-Karabach zuzustimmen.

Im Bundestag sagte der SPD-Politiker, bisher habe nur Armenien eine solche Bereitschaft signalisiert. Maas will in einem Telefonat mit dem aserbaidschanischen Außenminister am Nachmittag für eine Waffenruhe werben. Falls eine entsprechende Zusage ausbleibe, müsse die EU den Druck auf Aserbaidschan erhöhen, sagte er. - Aus der Kaukasusregion werden weiterhin heftige Kämpfe gemeldet. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium teilte mit, entlang der gesamten Front seien Dörfer und Städte beschossen worden. Die Zahl der Toten stieg auf 320.

