Elektro-Roller machen den Verkehr in den Innenstädten nach Einschätzung des Umwelt-Bundesamtes kaum klimafreundlicher.

Im Vergleich zu Fahrrädern seien E-Roller die deutlich umweltschädlichere Variante, sagte die Präsidentin der Behörde, Krautzberger, der Deutschen Presse-Agentur. Die gefahrenen Strecken seien meist sehr kurz und könnten auch mit dem Rad, zu Fuß oder mit Bus und Bahn bewältigt werden. Sinnvoll sei dagegen eine Stationierung der Roller an den Stadträndern. Hier könnten sie für die lange Strecke in das Zentrum das Auto ersetzen.



Der Einsatz der E-Roller in den deutschen Städten ist auch bezüglich der Verkehrssicherheit sowie wegen zugestellter Gehwege umstritten.