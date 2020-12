Der Präsident des Eishockey-Weltverbandes, Rene Fasel, hat im Machtkampf in Belarus einen "Prozess der Versöhnung" gefordert.

Hintergrund seines Appells ist die Weltmeisterschaft im Mai 2021, die in Belarus und Lettland stattfinden soll. Fasel schrieb in einem Brief an die regierungskritische Basketballerin Jelena Leutschanka, er sei bereit, sich mit Regierung und Opposition zu treffen, "zu jeder Zeit", und an "jedem Ort in Europa". Ziel sei dabei ein konstruktiver Dialog, um die WM nicht als politisches Druckmittel zu missbrauchen.



Im Belarus kommt es seit der Wahl im August jeden Sonntag zu Massenprotesten gegen Machthaber Lukaschenko, der immer wieder brutal gegen die Demonstrierenden vorgehen lässt.

"Kaum mehr als eine Geste"

Unsere Korrespondentin Sabine Adler betont denn auch in einem Beitrag für die Sendung "Sport aktuell", Fasels Appell sei wenig mehr als eine Geste und dokumentiere vor allem, dass der Eishockey-Weltverband ein Problem habe. Von Versöhnung mit dem Diktator wollten die protestierenden Menschen in Belarus - darunter viele Sportlerinnen und Sportler - jedenfalls nichts mehr wissen.

Verstrickung des Eishockeyverbandes in Verbrechen

Adler weist auch darauf hin, dass die Verstrickung in die Verbrechen des Regimes bis in die Spitze des belarussischen Eishockeyverbandes reiche: So solle Verbandspräsident Baskow dem Schlägertrupp angehört haben, der den Künstler Roman Bondarenko zu Tode geprügelt hatte.



Machthaber Lukaschenko war zuletzt vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) aufgrund anhaltender Verstöße gegen die Menschenrechte von Sportlern in Belarus als Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees des Landes provisorisch suspendiert worden.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.