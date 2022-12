Osten der Ukraine

Rauch steigt über der ostukrainischen Frontstadt Bachmut auf - laut Präsident Selenskyj sind kaum mehr Zivilisten dort (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Libkos)

Auf seiner Facebook-Seite nannte Selenskyj die Zahl von 70.000 Menschen, die vor dem Krieg in der Stadt lebten. Jetzt seien nur noch ein paar Zivilisten geblieben. Genaue Angaben zur Anzahl machte er nicht.

Es gebe es in der Stadt keinen Ort, der "nicht mit Blut bedeckt" sei, schrieb Selenskyj und fügte mehrere Aufnahmen hinzu, die das Ausmaß der Zerstörung in Bachmut veranschaulichen.

Selenskyj war am 20. Dezember zum Besuch in die Stadt gereist - einen Tag vor seinem Empfang in Washington, wo er dem US-Kongress eine ukrainische Flagge mit Unterschriften von in Bachmut kämpfenden Soldaten überreichte.

