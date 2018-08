Kaum Sterne am Tageshimmel Brunnen sind keine Teleskope

Kein Geringerer als Aristoteles hat behauptet, dass man vom Grund eines tiefen Brunnens auch bei Tage Sterne am Himmel sehen könnte. So etwas wäre sicher ein interessantes Erlebnis. Doch, bei allem Respekt, Aristoteles lag falsch – wie so oft bei kosmischen Angelegenheiten.

Von Dirk Lorenzen

