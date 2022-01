Kaunas eröffnet offiziell das Jahr als Europäische Kulturhauptstadt. (picture alliance/dpa)

Kernstück ist die "Mythos von Kaunas"-Trilogie. An drei Wochenenden soll eine neue verbindende und identitätsstiftende Legende für die 300.000 Einwohner zählende Stadt aufgeführt werden. Gestaltet ist diese von Kunstschaffenden aus Litauen und dem Ausland. Geplant sind Konzerte, Ausstellungen sowie Feuer- und Lichtshows und Videoprojektionen. Insgesamt sollen im Kulturhauptstadtjahr mehr als 40 Festivals, 60 Ausstellungen und jeweils über 250 Veranstaltungen der darstellenden Künste und Konzerte stattfinden.

Neben Kaunas sind in diesem Jahr Novi Sad in Serbien und Esch in Luxemburg Europäische Kulturhauptstadt.

