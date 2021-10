Mehrere Politiker haben sich erleichtert gezeigt über die Entspannung im Botschafterstreit zwischen der Türkei und zehn Ländern. Unions-Fraktionsvize Wadephul sagte zu Erdogans Einlenken im RBB-Hörfunk, es sei richtig gewesen, dem türkischen Präsidenten "eine Brücke zu bauen, die er betreten konnte". Die Türkei sei auch aufgrund ihrer Nähe zu Russland und dem Nahen Osten ein wichtiger militärischer Partner für die Nato.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Schmid, mahnte ebenfalls im RBB, die Bundesregierung solle sich auch künftig nicht auf eine Empörungsspirale einlassen. Sie solle sachlich daran erinnern, dass sich die Türkei an internationale Abkommen halten muss.



Der ehemalige Abgeordnete der türkischen Regierungspartei AKP und heutige Erdogan-Kritiker, Yeneroğlu, nannte die öffentliche Stellungnahme der zehn Botschafter "nicht unbedingt glücklich". Sie hätten ihre Kritik an der Inhaftierung des Kulturförderers Kavala im Außenministerium hinter verschlossenen Türen äußern können, sagte Yeneroğlu im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Einzige, der nun gepunktet habe, sei Erdogan selber. Der Jurist und Abgeordnete Yeneroğlu nannte Kavala "absolut unschuldig", es seien immer neue unhaltbare Vorwürfe gegen ihn konstruiert worden.



Der türkische Unternehmer, Mäzen und Menschenrechtsaktivist Kavala befindet sich seit 2017 in Istanbul in Untersuchungshaft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte 2019 seine Freilassung gefordert. Staatspräsident Erdogan hatte die Botschafter Deutschlands, der USA und anderer westlicher Länder am Samstag zu unerwünschten Personen erklärt, nachdem sie die Freilassung Kavalas gefordert hatten. Nach einer gleichlautenden Erklärung der Botschafter auf Twitter, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Türkei einmischen zu wollen, entspannte sich die Lage.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.