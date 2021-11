Der türkische Kulturmäzen Kavala muss weiter im Gefängnis bleiben. (laif/ Nar Photos/ Kerem Uzel)

Das entschied ein Gericht in Istanbul am Mittag. Kavala befindet sich seit vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis. Präsident Erdogan wirft Kavala vor, die Gezi-Unruhen von 2013 gelenkt zu haben und am Putschversuch von 2016 beteiligt gewesen zu sein.

Die Inhaftierung Kavalas belastet die Beziehungen zwischen der Türkei und den westlichen Staaten. Der Europarat hatte angekündigt, kommende Woche ein Ausschlussverfahren gegen Ankara anzustoßen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.