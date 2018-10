"Mit mir werdet ihr so oft siegen, bis ihr der Siege überdrüssig seid!" Das hatte Donald Trump im Wahlkampf seiner Basis versprochen. Und jetzt, einen Monat vor den Halbzeitwahlen, hat er seinen Wählern den größten denkbaren Triumph geliefert: innerhalb von nur zwei Jahren hat Trump zwei sehr konservative und noch recht junge Richter am Obersten Gerichtshof platziert. Und das auf Lebenszeit. Trumps Einfluss auf die Rechtsprechung in den USA wird also noch lange über seine Amtszeit hinaus wirken.

In Deutschland kann man kaum nachvollziehen, wie bedeutsam dieser Erfolg für Trump ist: Nach dem Weißen Haus und dem Kongress gibt es nun erstmals seit Jahrzehnten auch im Supreme Court eine Mehrheit konservativer Richter. Früher oder später landen viele politisch und gesellschaftlich strittige Fragen vor den neun obersten Richtern: egal ob Abtreibungsrecht, Ehe für alle oder die vielleicht schon bald akute Frage: darf ein amtierender Präsident von einem Sonderermittler gezwungen werden, unter Eid Fragen zu beantworten?

Trump und sein Bauchgefühl

Wie immer wenn Trump nach einem harten Kampf triumphiert, versucht er erst gar nicht, die entstandenen Wunden durch versöhnende Worte zu heilen. Im Gegenteil: dass der heftig angeschlagene Kavanaugh doch noch eine Mehrheit im Senat bekam, das sei seiner Wahlkampfrede in Mississippi geschuldet, ist Trump überzeugt. Ausgerechnet jene Rede also, in der er gegen den Rat seiner Mitarbeiter das mutmaßliche Missbrauchsopfer Christine Blasey Ford hemmungslos verhöhnte. Wieder einmal sieht sich Trump in seiner Bauchreaktion bestätigt: "Wenn dich jemand beschuldigt, musst du zehnmal so hart zurückschlagen!"

Trumps Strategie der verbrannten Erde lässt viele Opfer zurück: angefangen von Christine Blasey Ford und all jenen Frauen, die auch sexuellen Missbrauch erlitten haben. Bis hin zur dritten Gewalt im Staate. Denn der Oberste Gerichtshof stand bislang über dem Parteienstreit und genoss in der Bevölkerung höheres Ansehen als Regierung und Parlament. Auch darauf hat Trump keine Rücksicht genommen.

Auch die Demokraten verhalten sich schäbig

Die letzten Wochen waren ein Tiefpunkt der politischen Kultur in den USA. Auch die Demokraten haben sich schäbig verhalten. Die Anschuldigungen gegen Kavanaugh kannten sie seit Ende Juli. Um Trumps Kandidaten zu versenken, ließen sie die Bombe möglichst spät platzen. Leider ist keine Wende zum Besseren in Sicht. In der heißen Phase des Kongresswahlkampfes wollen beide Lager vom Kulturkampf um Kavanaugh profitieren. Die Demokraten sind überzeugt, dass wütende Frauen im ganzen Land für eine nie dagewesene Mobilisierung sorgen, und ihre Partei beide Kongresskammern zurückerobert. Trump hält dagegen: Amerikas Frauen und Mütter würden sich eher mit ihren Männern und Söhnen identifizieren als mit dem - Zitat: "Mob protestierender Frauen" vor dem Kapitol.

Auch deshalb sind die Halbzeitwahlen am 6. November diesmal so wichtig wie selten zuvor. Das Ergebnis wird ein Lackmustest sein: Wie beurteilen die Amerikaner einen Präsidenten, der seiner Klientel zwar viele Siege beschert, Amerika aber tiefer denn je gespalten hat?