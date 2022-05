Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (dpa/ picture-alliance/ Karlheinz Schindler)

Er sagte der "Rheinischen Post", das Robert-Koch-Institut zähle offiziell 25 Millionen Genesene, tatsächlich dürften es aber zwei- bis dreimal so viele sein. Damit gebe es eine hohe Immunität in der Bevölkerung. Für die meisten Bürger sei die Pandemie vorbei, so Gassen. Für den Herbst forderte der KBV-Chef ein Impf-Konzept von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Wenn es dann einen an Omikron angepassten Impfstoff gebe, müsse der Staat den Praxen davon ausreichend zur Verfügung stellen.

Gassen und KBV-Vizechef Hofmeister forderten ein Ende der Maskenpflicht, die aktuell noch in Bussen, Bahnen und Flugzeugen gilt. Hofmeister sagte, es sollte den Menschen überlassen bleiben, ob sie Masken tragen wollten.

