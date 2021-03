Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, die geplante "Osterruhe" zu stoppen, hat bereits viele - und sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während es in der CDU und der Wirtschaft Zuspruch gibt, spricht die AfD von "Chaos". Von FDP und Linkspartei kommt der Appell, Merkel solle die Vertrauensfrage stellen.

FDP-Chef Lindner begrüßte Merkels Kehrtwende zwar. Er schrieb auf Twitter, einen Fehler zu korrigieren, verdiene Respekt. Allerdings sei der Vorgang Ausdruck des gesamten Managements der Pandemie. Lindner betonte aber: "Die Bundeskanzlerin kann sich der geschlossenen Unterstützung ihrer Koalition nicht mehr sicher sein." Die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen wäre laut Lindner ratsam, um "die Handlungsfähigkeit der Regierung von Frau Merkel zu prüfen."



Linken-Fraktionschef Bartsch sagte der Funke Mediengruppe ebenfalls, eine konsequente Pandemiebekämpfung gehe nur, wenn die Kanzlerin das Vertrauen der Mehrheit des Parlaments genieße. Im Bundestag sagte Bartsch, angesichts der dramatischen Situation würde er der Kanzlerin dringend raten, die Vertrauensfrage zu stellen.

Weidel: "Das Chaos ist perfekt"

AfD-Fraktionschefin Weidel erklärte, das Chaos sei nun perfekt. Sie sprach zudem von einer chaotischen Entscheidungsfindung auf der Konferenz von Bund und Ländern. Merkel und ihr Umfeld hätten sich, so Weidel, inzwischen weit von der Bevölkerung entfernt. Weidel betonte, die AfD trete ein für ein sofortiges Ende des Lockdowns und die Öffnung der Schulen.

"Richtige und vernünftige Entscheidung"

Unterstützung für Merkel gibt es dagegen in der CDU. Der CDU-Wirtschaftsrat etwa nannte ihre Entscheidung richtig und vernünftig. Generalsekretär Steiger sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Feedback der Bürger auf diese kurzfristige Maßnahme sei zu Recht verheerend gewesen. Es komme nun darauf an, klare Öffnungspläne vorzulegen, damit Bürger und Unternehmen langfristige Perspektiven hätten. Mit einer klugen Teststrategie könnten Geschäfte und auch die Gastronomie selbst bei einer höheren Inzidenz öffnen.

Zuspruch aus der Wirtschaft

Auch der Verband der Automobilindustrie stellte sich dagegen hinter Merkel. Präsidentin Müller sagte, einen Fehler einzuräumen, zeuge von Größe. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten seien in einer ausgesprochen schwierigen Lage. Das Land müsse jetzt zusammenstehen und nach Lösungen, nicht nach Fehlern bei anderen suchen, so Müller.



Der Handelsverband Deutschland HDE sprach von einem Signal der Vernunft. Die kurzfristige Schließung des lebensmittelhandels am Gründonnerstag hätte zu erhöhtem Kunden-Andrang an den anderen Tagen geführt.

