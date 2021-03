Bundesfinanzminister Scholz hat Bundeskanzlerin Merkel Respekt im Umgang mit der Corona-Pandemie gezollt. Die Kanzlerin selbst lehnte es ab, nach der gestrigen Kehrtwende bei der "Osterruhe" die Vertrauensfrage zu stellen. Heute gibt sie eine Regierungserklärung im Bundestag ab.

Scholz sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), nicht alle Vorschläge, die bei den Bund-Länder-Beratungen gemacht worden seien, hätten sich auch so umsetzen lassen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er halte das Format der Beratungen aber für gut. Allerdings müssten die Treffen gut vorbereitet werden. Es dürfe nicht erst bei den Sitzungen stundenlang über Kompromisse beraten werden. Zugleich wies der SPD-Politiker Kritik am föderalen System zurück. Den Föderalismus als Problem zu sehen, sei einseitig.

Merkel sieht Unterstützung der gesamten Regierung

Bundeskanzlerin Merkel lehnte die Forderung von Teilen der Opposition nach einer Vertrauensfrage im Parlament ab. Dies sei nicht nötig, und sie werde dies nicht tun, sagte die CDU-Politikerin im ARD-Fernsehen. Sie verfüge über die Unterstützung der gesamten Bundesregierung und insofern auch der des Parlamentes. Außerdem habe sie die Menschen bereits für einen Fehler um Verzeihung gebeten, erklärte die Kanzlerin weiter. Im Bundestag hatten zuvor Vertreter von FDP, Linke und AfD Merkel nahegelegt, die Vertrauensfrage zu stellen und damit zu prüfen, ob sie für ihren Kurs im Bundestag noch eine Mehrheit hat.



Auch Merkel sieht ihre regelmäßigen Runden mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder als das "richtige Gremium" für Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie an. Das Infektionsschutzgesetz sei so angelegt, dass die Länder für die zu erlassenden Verordnungen über spezielle Maßnahmen zuständig seien.

"Merkel trägt nicht allein die Verantwortung"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Whittaker verteidigte das Vorgehen der Bundeskanzlerin. Merkel habe Verantwortung auf sich genommen, die sie nicht alleine trage, sagte Whittaker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Ministerpräsidenten müssten sich auf eine Linie verständigen und diese auch umsetzen. Das sehe er aber nicht, kritisierte der CDU-Politiker. Wichtig sei nun, dass die geltenden Beschränkungen eingehalten würden und die Notbremse bei steigenden Inzidenzwerten gezogen werde. Zudem müssten jetzt dringend eine gescheite Teststrategie und eine schnellere Impfkampagne auf den Weg gebracht werden, damit Deutschland nicht in die nächste Welle laufe.

Das nächste Bund-Länder-Treffen als "Feuerprobe"?

Unser Hauptstadt-Korrespondent Jürgen König sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), was gestern passiert sei, sei durchaus bemerkenswert gewesen. Es habe sich öffentlich gezeigt, dass auch die Kanzlerin fehlbar sei. Die nächste Bund-Länder-Konferenz am 12. April nannte König eine "Feuerprobe". Er glaube aber nicht, dass das Format ganz abgeschafft werde.



Hauptstadt-Korrespondentin Carolin Born kommentierte gestern Abend zur gekippten "Osterruhe": "Den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten war genau bewusst, dass sie es sein werden, die den Vorschlag umsetzen müssen. Was ein Ruhetag konkret bedeutet – das hätten sie sich vorher überlegen müssen. Ja, die Entscheidung ist spät nachts getroffen worden – aber hat denn niemand an die Konsequenzen gedacht?"

