Bundeskanzlerin Merkel hat die gerade erst vereinbarten "Ruhetage" über Ostern wieder gestoppt. Merkel sagte in Berlin, die Idee der "Osterruhe" sei ein Fehler gewesen. Für die enstandene Verunsicherung bitte sie alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.

Die Kanzlerin hatte zuvor überraschend die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zu einer Schaltkonferenz eingeladen, um ihre Entscheidung mitzuteilen. Merkel sagte später auf einer Pressekonferenz, die Idee zu der erweiterten Osterruhe sei "mit bester Absicht" entworfen worden. Geplant war eigentlich ein strikter Lockdown über Ostern mit zwei zusätzlichen "Ruhetagen", am Gründonnerstag und Karsamstag.

"Der Fehler ist mein Fehler"

Merkel sagte, das sei in der Kürze der Zeit nicht gut umsetzbar gewesen. Viel zu viele Fragen hätten nicht gelöst werden können, etwa was die Lohnfortzahlung und die ausgefallenen Arbeitsstunden betreffe. Die Kanzlerin betonte: "Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler." Als Bundeskanzlerin trage sie die letzte Verantwortung.

Verständnisvolle Reaktionen der Regierungschefs

Dem Vernehmen nach brachten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ihren Respekt für die Entscheidung der Kanzlerin zum Ausdruck. Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte demnach, es sei besser, die Entscheidung jetzt abzuräumen, wenn es rechtlich nicht gehe. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet betonte, alle Länderchefs müssten die Sache auf sich nehmen, da sie dem Beschluss nicht widersprochen hätten. Der schleswig-holsteinische Regierungschef Günther wird mit den Worten zitiert, es sei gut, Dinge auch mal zurückzunehmen.

Streit um Gründonnerstag und Karsamstag

Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war. Bund und Länder hatten eigentlich für die Zeit zwischen Gründonnerstag und Ostermontag einen strikten Lockdown unter dem Motto #WirBleibenZuhause vereinbart, um den Anstieg der Corona-Infektionen zu verlangsamen. Bis heute war aber nicht klar, wie die zusätzlichen Ruhetage am Donnerstag und Samstag überhaupt umgesetzt werden sollten.



Die ursprünglichen Bund-Länder-Beschlüsse haben wir hier dokumentiert. Demnach sollte etwa am Karsamstag nur der Lebensmittelhandel geöffnet bleiben.

Autoindustrie begrüßt Entscheidung

Die Autoindustrie begrüßte Merkels Entscheidung gegen die Ruhetage in einer ersten Reaktion: "Einen Fehler einzuräumen, zeugt von Größe", sagte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Müller. Sie fügte hinzu: "Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten sind in einer ausgesprochen schwierigen Lage."

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 24.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.