Das hessische Verbraucherschutzministerium sieht im Skandal um den Wursthersteller Wilke erhebliche Versäumnisse bei den Behörden des zuständigen Landkreises Waldeck-Frankenberg.

Das Unternehmen hätte monatlich kontrolliert werden müssen, heißt es im Abschlussbericht, den Ministerin Hinz von den Grünen in Wiesbaden vorstellte. Wegen eines Fehlers des Landkreises sei das Kontrollintervall aber auf drei Monate herabgesetzt worden. Darüber hinaus hätten die Inspektionen nicht in allen, sondern nur in einigen Betriebsräumen stattgefunden. Die Grünen-Politikerin unterstrich, dass als Konsequenz aus dem Fall insgesamt elf zusätzliche Stellen zur Kontrolle der Lebensmittelsicherheit geschaffen werden sollen.



In den Produkten des Wursteherstellers Wilke waren Listerien entdeckt worden. Das Robert-Koch-Institut bringt damit drei Todesfälle in Verbindung.