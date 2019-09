Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss in der Nations League nun doch nicht in die B-Liga absteigen.

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) beschloss in seiner Sitzung in Ljubljana eine Aufstockung der A-Liga von zwölf auf 16 Mannschaften. Damit können neben Deutschland auch Kroatien, Polen und Island weiterhin mit den besten europäischen Nationalmannschaften um den Titel spielen. Der neue Wettbewerb wird erst seit dem vergangenen Jahr ausgetragen. Erster Gewinner war die Mannschaft Portugals.



Als weitere Konsequenz der Reform wird Deutschland bis ins WM-Jahr 2022 keine Freundschaftsspiele mehr absolvieren müssen. Bis dahin sind alle Zeitfenster reserviert: sowohl für die Begegnungen in den Vierergruppen der Nations League als auch die Qualifikationsspiele zur WM in Katar.



Den Vorwurf einer "Lex Deutschland" wies die Uefa zurück. Sichere Werbeeinnahmen und höhere Zuschauerzahlen als bei Testspielen machten die Nations League für viele attraktiv.