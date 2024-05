Kommunalwahlen in Thüringen

Nach den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen in Thüringen geht es vielerorts in die Stichwahl. ( dpa / Jacob Schröter)

Allerdings lag die Partei zunächst nur im Landkreis Altenburger Land vorn. In der Hauptstadt Erfurt dürfte es zu einem Duell zwischen Oberbürgermeister Bausewein von der SPD und dem CDU-Politiker Horn kommen, der in Führung liegt. Bei den Wahlen der Kreistage und Stadträte liegen CDU und AfD nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmbezirke gleichauf. Die AfD wird vom Verfassungsschutz in Thüringen als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft.

CDU-Politiker: "Brandmauer" gegen AfD funktioniert nicht in der Praxis

Der Präsident des Gemeinde- und Städtebunds im Freistaat, der CDU-Politiker Brychcy, zeigte sich trotzdem offen für eine politische Zusammenarbeit mit der AfD in Sachfragen. Brychcy sagte im Deutschlandfunk, der von der CDU getroffene Unvereinbarkeitsbeschluss sei aus der Ferne leicht gesagt . Wenn aber kommunalpolitische Themen wie ein Fußgängerübergang oder die Eintrittspreise des Schwimmbads besprochen würden, könne man vernünftige Vorschläge der Linken oder der AfD nicht pauschal ablehnen.

Das würden die Bürger noch mehr übel nehmen, bekräftigte Brychcy, der seit 1989 Bürgermeister in Waltershausen ist. Bei der Wahl am Sonntag war er nicht mehr angetreten. In der Stadt im Landkreis Gotha sind der Bewerber der CDU sowie ein parteiloser Kandidat in die Stichwahl eingezogen. ( Das Interview in voller Länge als PDF

Die Kommunalwahlen in dem Freistaat galten als erster Stimmungstest für die Landtagswahl im September. CDU-Spitzenkandidat Voigt sprach von einem "guten Tag mit vernünftigen Entscheidungen für Thüringen". Die Landesvorsitzende der Linken, Grosse-Röthig, erklärte mit Blick auf die AfD, die Wählerinnen und Wähler hätten den braunen Griff nach der Macht im ersten Wahlgang verhindert.

