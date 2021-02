Nach dem vorläufigen Scheitern eines bundeseinheitlichen Tarifvertrags in der Altenpflege warnt der Sozialverband VdK vor den Folgen für die Pflegebedürftigen.

Die Präsidentin des Verbandes, Bentele, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der Pflegeberuf sei derzeit für viele schlicht nicht attraktiv genug. Wenn die Versorgung auch in Zukunft gewährleistet werden solle, müsse etwas für die Pflegekräfte getan werden.



Die Bemühungen um einen einheitlichen Tarifvertrag, wie ihn Bundesarbeitsminister Heil vorgeschlagen hatte, waren am Widerstand der kirchlichen Sozialverbände gescheitert. Der katholische Caritas-Verband verweigerte seine Zustimmung mit dem Argument, dass in seinem Trägerwerk bereits höhere Löhne gezahlt würden. Daraufhin lehnte es die evangelische Diakonie mit einer ähnlichen Argumentation ab, überhaupt eine Entscheidung über einen Flächentarif zu treffen.



Heil hatte gehofft, mit einer anderen Haltung der Diakonie doch noch eine gemeinsame Lösung finden zu können. Die Vereinbarung hätte für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege eine Erhöhung des Mindestlohns um 25 Prozent bis 2023 bedeutet.

